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    • Yaşam
    • 06.12.2021 09:29
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    • 06.12.2021 09:29
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    Tekel 2000, Lark, Marlboro, Medley, HD zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara zam geldi?

    Gece yarısı itibariyle sigara fiyatlarıyla ilgili bazı markalar tarafından zam yapılacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tiryakiler bu konu hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Sosyal medyada konuşulan iddialar sonrası hangi markalara zam geleceği de çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Peki, Tekel 2000, Lark, Marlboro, Medley, HD zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara zam geldi? İşte detaylar...

    Hangi marka sigaralara zam gelecek?

    Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam geleceği iddia edildi. Peki, Tekel 2000, Lark, Marlboro, Medley, HD zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara zam geldi? İşte merak edilenler...

    6 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?

    Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde anında yer alacaktır. İşte güncel fiyat listesi

    6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

    Lark: 16 TL

    Chesterfield: 15,50 TL

    L&M: 15,50 TL

    JTI

    Winston Slender: 16 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

    Winston: 17 TL

    Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

    Camel Slender: 15,50 TL

    Camel: 16 TL

    Monte Carlo Slender: 15,50 TL

    Monte Carlo: 15,50 TL

    LD: 15,50 TL

    BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

    Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

    Kent D-Range: 16 TL

    Kent Slims: 19 TL

    Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

    Rothmans: 15,50 TL

    Viceroy: 16,00 TL

    Pall Mall: 16,00 TL

    Tekel 2000: 15,50 TL

    Tekel 2001: 15,50 TL

    Samsun: 16,00 TL

    Maltepe: 16,00 TL
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    Haberler Yaşam Tekel 2000, Lark, Marlboro, Medley, HD zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara zam geldi?
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