Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam geleceği iddia edildi. Peki, Tekel 2000, Lark, Marlboro, Medley, HD zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara zam geldi? İşte merak edilenler...