Son olarak sigara fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar arama motorları üzerinden sık sık araştırılmaya başlandı. Son olarak sosyal medyada bazı markalara zam geleceği iddia edildi. Peki, Tekel 2000, Lark, Marlboro, Medley, HD zam var mı, sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi marka sigaralara zam geldi? İşte merak edilenler...
6 ARALIK SİGARAYA ZAM VAR MI?
Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde anında yer alacaktır. İşte güncel fiyat listesi
6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ
PHILIP MORRIS
Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL
Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL
JTI
Winston Slender: 16 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL
Winston: 17 TL
Winston Xsence Black&Gray: 18 TL
Camel Slender: 15,50 TL
Camel: 16 TL
Monte Carlo Slender: 15,50 TL
Monte Carlo: 15,50 TL
LD: 15,50 TL
BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO
Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL
Kent D-Range: 16 TL
Kent Slims: 19 TL
Kent (Blue, Grey, White): 17 TL
Rothmans: 15,50 TL
Viceroy: 16,00 TL
Pall Mall: 16,00 TL
Tekel 2000: 15,50 TL
Tekel 2001: 15,50 TL
Samsun: 16,00 TL
Maltepe: 16,00 TL