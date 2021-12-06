Sigara zammı ne zaman uygulanacak? 7 Aralık sigara zammı yapıldı mı? 2021 Aralık ayı marka marka güncel sigara fiyatları...

7 Aralık sigara zammı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Yeni yıla az bir zaman kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden yayılan iddialarda sigara markalarına 5 TL zam geleceği konuşuluyor. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte herhangi bir zam olup olmayacağı merak konusu olmaya başladı. Peki, 7 Aralık sigara zammı yapıldı mı? Sigara zammı ne zaman uygulanacak? Aralık ayı marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...