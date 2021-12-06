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    • Yaşam
    • 07.12.2021 11:15
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    • 07.12.2021 11:15
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    Sigara zammı ne zaman uygulanacak? 7 Aralık sigara zammı yapıldı mı? 2021 Aralık ayı marka marka güncel sigara fiyatları...

    7 Aralık güncel sigara fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı hakkkında henüz net bilgi bulunmazken, sosyal medyada zam iddiaları yayılmaya başladı. Peki, 7 Aralık sigara zammı yapıldı mı? Sigara zammı ne zaman uygulanacak? Aralık ayı marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Sigara zammı ne zaman uygulanacak?

    7 Aralık sigara zammı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Yeni yıla az bir zaman kala markaların herhangi bir fiyat artışı yapıp yapmadığı merak ediliyor. Sosyal medya üzerinden yayılan iddialarda sigara markalarına 5 TL zam geleceği konuşuluyor. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte herhangi bir zam olup olmayacağı merak konusu olmaya başladı. Peki, 7 Aralık sigara zammı yapıldı mı? Sigara zammı ne zaman uygulanacak? Aralık ayı marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

    6 ARALIK GÜNCEL SİGARA FİYATLARI!

    Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

    6 ARALIK SİGARA FİYAT LİSTESİ

    PHILIP MORRIS

    Marlboro Edge: 17 TL

    Marlboro Touch: 18 TL

    Marlboro: 19 TL

    Parliament: 19,50 TL

    Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

    Muratti: 17 TL

    Muratti Blu: 16 TL

    Lark: 16 TL

    Chesterfield: 15,50 TL

        JTI

        Winston Slender: 16 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 16 TL

        Winston: 17 TL

        Winston Xsence Black&Gray: 18 TL

        Camel Slender: 15,50 TL

        Camel: 16 TL

        Monte Carlo Slender: 15,50 TL

        Monte Carlo: 15,50 TL

        LD: 15,50 TL

        BRİTİSH AMERİCAN TOBACCO

        Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 16 TL

        Kent D-Range: 16 TL

        Kent Slims: 19 TL

        Kent (Blue, Grey, White): 17 TL

        Rothmans: 15,50 TL

        Viceroy: 16,00 TL

        Pall Mall: 16,00 TL


        Tekel 2000: 15,50 TL

        Tekel 2001: 15,50 TL

        Samsun: 16,00 TL

        Maltepe: 16,00 TL
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        Haberler Yaşam Sigara zammı ne zaman uygulanacak? 7 Aralık sigara zammı yapıldı mı? 2021 Aralık ayı marka marka güncel sigara fiyatları...
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