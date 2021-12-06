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    Bunlar aile boyu cani! Karısını öldüren adamın babası da taksiciyi katletmiş

    Adana'da Ekin Gökçe Yıldız (20), apartman bahçesinde ölü bulundu. Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2019'da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Babası Soner Avcı'nın da 6 ay önce taksiciyi öldürdüğü öğrenildi.

    Aile boyu cani!

    Adana'da Ekin Gökçe Yıldız (20), apartman bahçesinde ölü bulundu. Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2019'da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

    Polis, katil Tolga Avcı'yı yakaladı. Daha önceden uyuşturucu kullanma ve kasten yaralama suçlarından kaydı olan Avcı, tutuklandı.

    Tolga Avcı'nın babası Soner Avcı'nın (53) da bir cinayetten tutuklu olduğu ortaya çıktı. Baba Avcı'nın 24 Haziran taksici Fazıl Yoğun'u (47), müşteri gibi araca binerek tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. 'Uyuşturucu ticareti' suçundan girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu, eşinin fuhuş yaptığından şüphelendiği, Fazıl Yoğun'u da eşini gideceği yerlere bıraktığını düşündüğü için öldürdüğü öne sürüldü.

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    Haberler Yaşam Bunlar aile boyu cani! Karısını öldüren adamın babası da taksiciyi katletmiş
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