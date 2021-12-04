Ordu'da galeriden otomobil çalarak İstanbul'a kaçan 3 küçük çocuk bir hafta sonra yakalandı

Galerinin ortağı Bekir Ergen, çocukların İstanbul'da olduklarını bildiklerini belirterek, "3 çocuk, iş yerimizin arkasında bulunan kapının camını kırarak içeri giriyor. Daha sonra masa çekmecelerini karıştırıyorlar ve oradan buldukları 2 Araba anahtarını alıp dışarı çıkıyorlar. İlk olarak sıfır kilometre olan aracımızı alarak gidiyorlar. Onunla bir tur attıktan sonra yol kenarına geri bırakıyorlar. Daha sonra diğer aracı alıp gidiyorlar. Biz olayı aynı gün arkadaşımızın iş yerine gelip camın kırık olmasıyla fark ettik. Daha sonra 2 aracın olmadığını gördük. Onun üzerine hemen emniyete başvurduk. Ekipler gelip gerekli incelemeleri yaptılar. Çocuklar o gün İstanbul'a gitmek için yola çıkmışlar. Şu anda da İstanbul'da oldukları biliniyor" diye konuştu.

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