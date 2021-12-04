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    • Yaşam
    • 04.12.2021 11:36
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    • 04.12.2021 12:25
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    Ordu'da galeriden otomobil çalarak İstanbul'a kaçan 3 küçük çocuk bir hafta sonra yakalandı

    Ordu'da galeriden otomobil çalarak kaçan yaşları 12 ile 14 arasındaki 3 çocuk yakalandı. Geçtiğimiz gün oto galerinin ortağı Cem Uygun, "Aracımız hala onların elinde. Trafik cezalarından bütün kuralları ihlal ettiklerini anlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Haberin detayları...

    AJANSLAR
    Ordu’da otomobil çalan 3 çocuk yakalandı

    Ordu'da, yaşları 15, 13 ve 12 olan 3 çocuk, 28 Kasım'ta galeriden otomobil çalarak kaçtı.Polis, plakasından en son İstanbul'da olduğu tespit edilen otomobildeki 3 çocuğu yakaladı.

    ÇOCUKLARIN SUÇ DOSYALARI KABARIK

    15 yaşındaki çocuğun 8 suç kaydı, 12 yaşındaki çocuğun 21 suç kaydı, 13 yaşındaki çocuğun ise 68 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

    NE OLMUŞTU

    Olay, 28 Kasım günü saat 04.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Bekir Eren ve Cem Uygun'un ortaklığında olan oto galeride meydana geldi. S.Ö. (14), A.T. (12) ve ismi öğrenilemeyen aynı yaşlardaki çocuk, oto galerinin arka kapısının camını kırarak içeri girdi. Masaların çekmecelerini karıştıran 3 çocuk, 2 aracın anahtarını alarak dışarı çıktı.

        İlk olarak iş yeri önündeki aracı çalan çocuklar, 8 kilometre gezdikten sonra tekrar galeriye gelip aracı yol kenarına bıraktı. Ardından iş yeri önündeki başka otomobili alarak uzaklaşan çocukların galeriye girmesi ve araçları çalıştırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri ortaklarından Cem Uygun, öğle saatlerinde geldiği iş yerinin arka kapısındaki camın kırık olduğunu fark etti. Camı yaptırmak için telefonla konuştuğu sırada Uygun, araç çalındığını anlayıp, polise haber verdi. Polisin yaptığı incelemede çocukların, otomobille İstanbul'a gittiği tespit edilmiş ekipler, çaldıkları araçla kaçan 3 çocuğun yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        "ŞU ANDA İSTANBUL'DA OLDUKLARI BİLİNİYOR"

        Galerinin ortağı Bekir Ergen, çocukların İstanbul'da olduklarını bildiklerini belirterek, "3 çocuk, iş yerimizin arkasında bulunan kapının camını kırarak içeri giriyor. Daha sonra masa çekmecelerini karıştırıyorlar ve oradan buldukları 2 Araba anahtarını alıp dışarı çıkıyorlar. İlk olarak sıfır kilometre olan aracımızı alarak gidiyorlar. Onunla bir tur attıktan sonra yol kenarına geri bırakıyorlar. Daha sonra diğer aracı alıp gidiyorlar. Biz olayı aynı gün arkadaşımızın iş yerine gelip camın kırık olmasıyla fark ettik. Daha sonra 2 aracın olmadığını gördük. Onun üzerine hemen emniyete başvurduk. Ekipler gelip gerekli incelemeleri yaptılar. Çocuklar o gün İstanbul'a gitmek için yola çıkmışlar. Şu anda da İstanbul'da oldukları biliniyor" diye konuştu.

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