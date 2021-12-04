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    • Yaşam
    • 04.12.2021 20:09
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    • 04.12.2021 21:25
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    Mardin'de 2 polisi bıçaklayan saldırgan ayağından vurularak yakalandı!

    Son dakika haberleri... Mardin'de 2 polis memurunu bıçakla yaralayan kişi, kaçmaya çalıştığı sırada bıçakladığı polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalandı.

    2 polisi bıçaklayan saldırgan vuruldu!

    Mardin'in Midyat ilçesinde 2 polis memurunu bıçakla yaralayan kişi, kaçmaya çalıştığı sırada vurularak yakalandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Akçakaya Mahallesi Gelüşke Hanı civarında şüpheli bir aracı durdurdu.

    POLİS MEMURLARINA BIÇAKLA SALDIRDI
    Sigara kaçakçısı olduğu belirlenen sürücü Şerif Karasakal, kendisine müdahale edildiği sırada görevli polis memurlarına bıçakla saldırdı.

    POLİS VURARAK YAKALADI
    2 polis memurunu yaralayan şüpheli, kaçmaya çalıştığı sırada bıçakladığı polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

    Yaralı polis memurları Mardin Devlet Hastanesinde, şüpheli Karasakal ise Midyat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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