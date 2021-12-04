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    • Yaşam
    • 04.12.2021 21:04
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    • 04.12.2021 21:06
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    Kocaeli’de yakalanan 3 PKK'lı terörist tutuklandı

    Son dakika haberleri... Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan 3 PKK/YPG'li terörist tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan birinin örgütün sözde gümrük kapısında askeri eğitimler aldığı ve illegal yollarla Türkiye’ye geldiği tespit edildi.

    Teröristler tutuklandı

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

    Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilovası ilçesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiği 3 şahsa operasyon düzenledi.

    TUTUKLANDILAR
    Yapılan operasyonla H.H., M.H. ve A.S. isimli 3 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şahıs, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şahıslardan A.Ş.'nin örgütün sözde gümrük kapısında askeri eğitimler aldığı ve illegal yollarla Türkiye'ye geldiği tespit edildi.

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    Haberler Yaşam Kocaeli’de yakalanan 3 PKK'lı terörist tutuklandı
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