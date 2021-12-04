Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 04.12.2021 22:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.12.2021 22:13
    ABONE OL

    Denizde kaza: Kargo gemisi ile gezi teknesi çarpıştı

    Son dakika haberleri..İstanbul'da denizde kaza meydana geldi. Anadolukavağı önlerinde M/V KARADENİZ-5 isimli kargo gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesi çarpıştı. Olayda 2 kişi yaralandı.

    DHA
    Denizde kaza!

    İstanbul'da Anadolukavağı önlerinde M/V KARADENİZ-5 isimli kargo gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesi çarpıştı.

    2 KİŞİ YARALANDI
    Bölgeye KEGM-5 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

    Olayda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmadığı öğrenildi.

    Gemide ve gezi teknesinde de hasar oluştu.

    KIYI EMNİYETİNDEN AÇIKLAMA
    Kıyı Emniyetinden kaza ile ilgili şu açıklama yapıldı:

    "M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. 2 kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da düello!
    Haberler Yaşam Denizde kaza: Kargo gemisi ile gezi teknesi çarpıştı
        SON DAKİKA