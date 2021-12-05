Dünyaca ünlü dizi gerçek oldu! İstanbul'da genç kıza ilaç içirip tecavüz ettiler

SABAH'ta yer alan habere göre, İstanbul Maltepe'de geçen eylülde grafiker B.A (23)., arkadaşı Baha S. ile görüştü. Baha S., kadını müzisyen D.A. ile tanıştırdı. Dostlukları ilerledi. 3 arkadaş birkaç gün D. A.'nın evinde kaldı.

Olay günü Baha S., eve iki erkek arkadaşını daha çağırdığını söyledi. Genç kızlar duruma itiraz etse de Erhan Ş. ve Yücel K. eve geldi. İki adam gelmeden önce genç kızlar garip bir şekilde uyuyakaldı.

Garipliğin nedeni ise daha sonra ortaya çıkacaktı. Bir ara uyanan B.A., üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak tekrar bayıldı. Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti.