Zerzevan’ın anahtarı! Rothschildler adamlarını göndermişti...

Dünyanın en güçlü ailelerinden Rothschild için çok değerli olan Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında yer alan Zerzevan Kalesi kazı çalışmalarında ilginç sonuçlar çıktı.



Kazılarda iki parça halinde bulunup birleştirilen flüt heyecana neden oldu. Anahtarlı yüzükte kilit içerisine giren dil ve gövde kısmının, el ile tutulan yüzük kısmına geçirildiğini ifade etti. Flüt ve bronz anahtarlı yüzük, başta İngiliz medyası olmak üzere Avrupa'da ses getirdi.



İngiliz medyası, "Türkiye'de önemli buluş" yorumunu yaptı.