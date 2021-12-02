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    • Yaşam
    • 02.12.2021 22:41
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    • 02.12.2021 22:44
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    THY'den fırtına uyarısı! Seyahat yapacaklar bu habere dikkat

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün uyardı. Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sosyal medya hesabından "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

    DHA
    THY’den yolculara fırtına uyarısı!

    Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcuları uyararak, "Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.



    Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitesi 'twitter' hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre sert rüzgâr bu gece itibarıyla İstanbul'a geri dönüyor. Türk Hava Yolları olarak misafirlerimizin seyahat güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu çağrı merkezimiz veya web sitemiz aracılığıyla öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın için (Cuma) kuvvetli rüzgar ve kısa süreli lodos fırtınası uyarısında bulunmuştu.

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    Haberler Yaşam THY'den fırtına uyarısı! Seyahat yapacaklar bu habere dikkat
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