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    • Yaşam
    • 03.12.2021 05:29
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    • 03.12.2021 05:29
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    Ankara'da inşaat kazısı yapılan alanda gece yarısı çökme meydana geldi.

    Ankara'da bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alanda gece yarısı, giriş bölümünde yer alan iş yerinin bir bölümü çöktü. Çökme sonucu içerideki ürünler toprak altında kalırken, iş yerinin kapalı olması olası faciayi önledi. İşte haberin tüm detayları...

    AA
    Ankara’da gece yarısı bir iş yerinde çökme oluştu!

    Ankara'da bir inşaatın temel kazısı nedeniyle 4 katlı binanın girişindeki iş yerinin bir bölümü çöktü.



    Mamak Başak Mahallesi Özalp Caddesi'ndeki bir inşaatın temel kazısının yapıldığı alanda, gece yarısı çökme meydana geldi.Çökme nedeniyle inşaat alanının bitişiğinde, iş yerlerinin bulunduğu 4 katlı binanın girişindeki dükkanın "çıkma" olarak tabir edilen bölümünde de çökme oluştu.



    ALANDA İNCELEME YAPILDI
    Olay sonrası kuruyemiş satılan dükkandaki malzemelerin bir bölümü, çöken toprak yığınıyla inşaat alanına savruldu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kordon altına aldı.
        İnce’den bomba ’Gül’ iddiası!
        Haberler Yaşam Ankara'da inşaat kazısı yapılan alanda gece yarısı çökme meydana geldi.
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