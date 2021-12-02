Ankara'da inşaat kazısı yapılan alanda gece yarısı çökme meydana geldi.





Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Mamak Belediyesine bağlı ekipler de alanda inceleme yaptı.Olay sırasında iş yerinin kapalı olması ise olası bir faciayı önledi.

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