Yürüyüş yaparken pitbull saldırısına uğradı! Burnu parçalandı

Olay, geçen hafta cuma günü saat 10.00 sıralarında Bahar Mahallesi Osman Kibar Parkı'nda meydana geldi. Ev kadını Dilek Uzun, yürüyüş yapmak için basketbol sahasına girdikten sonra, iddiaya göre D.S.'nin tasmasız dolaştırdığı pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekle boğuşan Uzun, burnundan yaralandı.
Kendisini çalılıkların arasına atan Uzun, ayağının takılması sonucu düştü. Bu sırada D.S., köpeğini yakalayıp tuttu.
Uzun'un çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Uzun ameliyat oldu. Ameliyatın ardından Uzun, köpeğin sahibi D.S.'den şikayetçi oldu.
"CAN HAVLİYLE ÇALILARIN ARASINA GİRDİM"
Olay anını anlatan Dilek Uzun, "2 aydır burada yürüyüşe geliyorum. Olay günü de yürüyüş yapmak için basketbol sahasına girdim. Adımımı attığım anda köpek üzerime gelmeye başladı ve bana saldırdı. Sahibi gelene kadar ayaklarıyla yüzüme zarar verdi. Sahibi yetişmeseydi ağzıyla da parçalayacaktı.