Nevşehir'de doktora çirkin saldırı! Randevu sırası dolduğu için oğlu muayene edilmeyince doktoru darbetti

Öncelikle bir şey sormak istedi, 'Sıranız kapanmış' dedi. Ben de 'Bakabileceğimiz hasta kadar aldım. Beklerseniz öğleden sonra yardımcı olabilirim' dedim. Kendisi de; 'Köyden geldim, bana şimdi bakacaksınız' dedi. Ben de poliklinikten dışarı çıkmasını söyledim, ona rağmen poliklinikten çıkmayarak; 'Boşa doktorları dövmüyorlar, televizyonda gördüğümüz gibi' diyerek üzerime yürüdü. Daha sonra şahıs engellendi. Hastanın yanında bulunan babası üzerime saldırdı, bir anda yakamı topladı, üzerimdeki kıyafetleri yırtmak suretiyle beni darp etti" dedi.