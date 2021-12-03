Nevşehir'de doktora çirkin saldırı! Randevu sırası dolduğu için oğlu muayene edilmeyince doktoru darbetti

Sabah saatlerinde muayene olmak için hastaneye gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi, randevusu olmadığı halde muayene olmak istedi.
Dr. Güneş'in; 'Sıra ve muayeneniz yok, beklerseniz öğleden sonra muayene edeyim' sözlerine şahıs; 'Beni şimdi muayene edeceksin' diyerek tepki gösterdi.
Tepkisini büyüten şahıs, Dr. Güneş'i darp etti. Olay anında orada bulunan hastane çalışanları, güvenlik görevlileri ve diğer hastalar tarafından şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı. Olaya karışan şahıslar, ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polislere teslim edildi.
Meydana gelen olayın ardından hastanede görevli doktorlar, Başhekimlik önünde toplanarak olayı alkışla protesto etti. Saldırıya uğrayan Dr. Güneş burada yaptığı açıklamada, "İki yıldır Nevşehir'e 14 yıldır bulunduğum Ankara'dan geldim. Memleketime hizmet etmek için geldim. Bugün başıma maalesef tatsız bir olay geldi. Saat 09.30 sularında poliklinik hizmeti verdiğim bir sırada randevusu ve sırası olmayan bir hasta tarafından darp edildim.