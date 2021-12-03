Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.12.2021 16:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2021 16:14
    ABONE OL

    İstanbul Büyükçekmece'de korkutan yangın! Anne kız sinir krizi geçirdi

    İstanbul Büyükçekmece'de bulunan 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında çatılarının yanışını izleyen anne-kız sinir krizi geçirirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

    Korkutan yangın! Alevleri gören anne kız kriz geçirdi

    Büyükçekmece'de, 5 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında çatılarının yanışını izleyen anne ve kızı sinir krizi geçirdi. Yangın saat 14.00 sıralarında Pınartepe Mahallesi, Sütçüler Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Binanın çatısında başlayan yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Büyükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar, binayı hızı bir şekilde boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanamazken, apartmanın en üst katındaki dairelerde hasar oluştu. Çatının yanışını izleyen bir anne ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren anne, sağlık ekiplerinin yardımı ile sakinleştirildi.



    Çıkan yangını anlatan Ali Durdu, "Dumanlar gördük geldik. İtfaiyeye haber verdik. Kısa sürede müdahalede bulundular. Allah'a şükür şu an söndürdüler. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaralı yoktu. İtfaiye acil bir şekilde müdahale etti" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan kritik görüşmeyi duyurdu
    Haberler Yaşam İstanbul Büyükçekmece'de korkutan yangın! Anne kız sinir krizi geçirdi
        SON DAKİKA