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    • Yaşam
    • 03.12.2021 22:09
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    • 03.12.2021 22:09
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    Elazığ'da traktör şarampole yuvarlandı! 1 kişi hayatını kaybetti

    Elazığ'da traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole devrildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    AA
    Elazığ’da kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi

    Elazığ'ın Keban ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
    İlçeye bağlı Taşkesen köyü yolunun Mandıra mezrası mevkisinde Teyyar Uyar (64) idaresindeki 23 AAC 132 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



    SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Uyar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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