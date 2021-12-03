Milyonluk temizlik! Sosyete kebapçısı, kurnazlık yapmak isterken dolandırıldı

Ünlülerin uğrak yeri olan ve Selahattin Aydoğdu'nun oğulları tarafından işletilen 'Fiko Ocakbaşı' isimli mekânının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi. Bir bölümü yıkılan işletmenin sahibi Uğur Aydoğdu yıkım emrine itiraz edince İstanbul İdare Mahkemesinde dava açıldı. Hukuki olarak çaresi kalmayan Aydoğdu, yeğeninin aracılığıyla tanıştığı kişiye yıkımı engelletmesi karşılığında 80 bin dolar (yaklaşık 1 milyon lira) verdi.
PATRONA 5 YIL HAPİS DAVASI
Paraya rağmen yıkım gerçekleşince dolandırıldığını anlayan ünlü işletmeci şikâyetçi oldu. Parayı kaptırdığı kişinin de temizlik görevlisi olduğunu öğrendi. Aydoğdu olay sonrası çılgına döndü. Savcılık, Aydoğdu ve şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Temizlikçi ise kayıplara karıştı.
İKİ ORTAK ŞAŞKINA DÖNDÜ Fikret Aydoğdu ve Uğur Aydoğdu, FİKO Ocakbaşı ile sosyetik isimleri ağırladı. Kısa sürede ün kazanan kebapçı, para basmaya başladı.
PATRONA 5 YIL HAPİS DAVASI
Paraya rağmen yıkım gerçekleşince dolandırıldığını anlayan ünlü işletmeci şikâyetçi oldu. Parayı kaptırdığı kişinin de temizlik görevlisi olduğunu öğrendi. Aydoğdu olay sonrası çılgına döndü. Savcılık, Aydoğdu ve şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Temizlikçi ise kayıplara karıştı.
İKİ ORTAK ŞAŞKINA DÖNDÜ Fikret Aydoğdu ve Uğur Aydoğdu, FİKO Ocakbaşı ile sosyetik isimleri ağırladı. Kısa sürede ün kazanan kebapçı, para basmaya başladı.