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    Milyonluk temizlik! Sosyete kebapçısı, kurnazlık yapmak isterken dolandırıldı

    Fiko Ocakbaşı’nın ortağı Uğur Aydoğdu, restoranın bir bölümünün yıkılmaması için 1 milyon lira verdi. Temizlikçi olduğu anlaşılan kişi, kayıplara karıştı.

    Atakan Irmak
    Milyonluk temizlik
    Ünlülerin uğrak yeri olan ve Selahattin Aydoğdu'nun oğulları tarafından işletilen 'Fiko Ocakbaşı' isimli mekânının imara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkılmasına karar verildi. Bir bölümü yıkılan işletmenin sahibi Uğur Aydoğdu yıkım emrine itiraz edince İstanbul İdare Mahkemesinde dava açıldı. Hukuki olarak çaresi kalmayan Aydoğdu, yeğeninin aracılığıyla tanıştığı kişiye yıkımı engelletmesi karşılığında 80 bin dolar (yaklaşık 1 milyon lira) verdi.



    PATRONA 5 YIL HAPİS DAVASI
    Paraya rağmen yıkım gerçekleşince dolandırıldığını anlayan ünlü işletmeci şikâyetçi oldu. Parayı kaptırdığı kişinin de temizlik görevlisi olduğunu öğrendi. Aydoğdu olay sonrası çılgına döndü. Savcılık, Aydoğdu ve şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Temizlikçi ise kayıplara karıştı.

    İKİ ORTAK ŞAŞKINA DÖNDÜ Fikret Aydoğdu ve Uğur Aydoğdu, FİKO Ocakbaşı ile sosyetik isimleri ağırladı. Kısa sürede ün kazanan kebapçı, para basmaya başladı.

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    Haberler Yaşam Milyonluk temizlik! Sosyete kebapçısı, kurnazlık yapmak isterken dolandırıldı
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