Kod adı luminal! Cinayet masası dedektifleri kan izinden katillere ulaştı

İki sır dolu cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri günlerce kamera görüntüsü izledi. Esra Yıldız'ın 10 Ekim akşamı Beyoğlu'daki otelden evine gittiği tespit edildi. Eşi Nuri Yıldız ise 32 dakika sonra otelden şahsi aracı ile çıkış yaptı Bahçelievler'de yol kenarında bekledi.
Nuri Yıldız'ın aracının arkasına başka bir araç yanaştı ve iki kişi inip Yıldız'ın aracına bindi. Diğer araç ise birkaç dakika sonra yola devam etti.
Nuri Yıldız'ın aracı ise bir süre durup yola devam etti. Ancak bu görüntülerde polisin dikkatini aracın ön camındaki çatlak çekti.
KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ
İddiaya göre araçtan inen iki kişi Nuri Yıldız'ı öldürüp yola devam etti. Bir başka kamera kaydında Nuri Yıldız'ın ilk durduğu yere gelen aracın ağabeyi Fahri Y.'ye ait olduğu ve araçtakilerin onun çocukları Ferhat Y., Mühyettin Y. ve Aleyna Y. olduğunu tespit etti. Operasyonla Nuri Yıldız'ın ağabeyi Fahri Y., yengesi Zübeyde Y. ve onların çocukları Ferhat Y., Mühyettin Y., Aleyna Y., Berfin Y. ve Songül Y. gözaltına alındı. Cinayeti işlediği belirlenen Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin elbiseleri ve ayakkabılarına kan izlerini ortaya çıkaran Luminal Test yapıldığı belirlendi. Test sonucu iki şüphelinin ayakkabılarında ve pantolon ve montlarında kan izleri tespit edildiği belirlendi.