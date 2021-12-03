Kod adı luminal! Cinayet masası dedektifleri kan izinden katillere ulaştı





KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

İddiaya göre araçtan inen iki kişi Nuri Yıldız'ı öldürüp yola devam etti. Bir başka kamera kaydında Nuri Yıldız'ın ilk durduğu yere gelen aracın ağabeyi Fahri Y.'ye ait olduğu ve araçtakilerin onun çocukları Ferhat Y., Mühyettin Y. ve Aleyna Y. olduğunu tespit etti. Operasyonla Nuri Yıldız'ın ağabeyi Fahri Y., yengesi Zübeyde Y. ve onların çocukları Ferhat Y., Mühyettin Y., Aleyna Y., Berfin Y. ve Songül Y. gözaltına alındı. Cinayeti işlediği belirlenen Ferhat Y. ile Mühyettin Y.'nin elbiseleri ve ayakkabılarına kan izlerini ortaya çıkaran Luminal Test yapıldığı belirlendi. Test sonucu iki şüphelinin ayakkabılarında ve pantolon ve montlarında kan izleri tespit edildiği belirlendi.













