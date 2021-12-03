Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nın bu yılki kazılarında avlu ve çokgen havuz bulundu

"AVLU VE EYVAN OLARAK DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ BİR ALAN ÇIKTI"

Bu yıl tonozlu yapı çevresinde yapılan ağırlıklı çalışmalarda ilginç mimari yapılara ulaştıklarını söyleyen Prof. Dr. Baş, "Tonozlu olarak ifade ettiğimiz yapı çevresinde mimari anlamda çok önemli verilerle karşılaştık. Bu yapı çevresinde avlu ve eyvan olarak düşündüğümüz bir alan çıktı. Sultanın kabul salonu gibi bir alan olduğunu düşünüyoruz. Avlu içerisinde de çokgen şeklinde bir tane de havuz bulundu. Alanda çok farklı mimari yapılar da bu yılki çalışmalarda ortaya çıkarıldı. Çok büyük tahribat var. İki küçük kalıntı söz konusu. Şu an her şey toprak altında. Kazılarımız devam ettiği müddetçe Anadolu Selçuklu döneminin saray mimarisi ile ilgili olarak çok çok önemli verilerle karşılaşacağız" diye konuştu.