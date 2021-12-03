Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nın bu yılki kazılarında avlu ve çokgen havuz bulundu

Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan ve Anadolu'yu istila eden Moğollar tarafından yıkılan Keykubadiye Sarayı'nın mimari yapısını gün yüzüne çıkarılması için 2015'te kazı çalışması başlatıldı. Bu kapsamda her yıl yaz döneminde tarihi sarayda kazı çalışmaları yapılıyor. Bu yıl haziran ayında başlayan kazı çalışmaları, kış mevsiminin gelmesiyle tamamlandı.
Bu yılki kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, "Kayseri'de Keykubadiye Sarayı ile ilgili hangi tarihte inşa edildiğini tam bilmiyoruz ancak, Alaeddin Keykubat tarafından 1220 yıllarının ortalarında inşa edildiği kaynaklarda geçen bilgiler arasında yer alıyor. Bu saray çok önemli bir saray.
2014 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile birlikte alanda rölöve ve restorasyon çalışması için gelmiştik. Yaptığımız çalışmada Selçuklu dönemine ait bazı veriler karşımıza çıktı. 2015 yılından itibaren alanda kazı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikli olarak 5 yıl, 4 kemerli olarak ifade edilen yapı çevresinde çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.