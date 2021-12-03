Kuyumcu soygun anında çay içmeye devam etti! "Yemek de ısmarlasaydın"

Kuyumuc soygunu Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Elindeki silahla Muhammed Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu şahıs, 720 gram altını aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Kuyumcunun kasasından çıkarttığı silahla kovalanan soyguncu, bacağından vurularak yakalandı.
SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Polise teslim edilen soyguncu, hastanede tedavi altına alınırken yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkana giren şapkalı soyguncunun yüzünü cerrahi maske ile kapatarak eldiven giydiği görüldü.