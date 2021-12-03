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    • Yaşam
    • 03.12.2021 15:21
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    • 03.12.2021 15:36
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    Kuyumcu soygun anında çay içmeye devam etti! "Yemek de ısmarlasaydın"

    Şanlıurfa’da soyguncunun silahla vurularak yakalandığı kuyumcu soygunu kameraya yansıdı. Soygun anında kuyumcunun rahat tavırları ve masadaki çayını içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Görüntüleri izleyenlerin, “Yemek de ısmarlasaydın” şeklindeki ifadeleri gülüşmelere neden oldu. Kuyumcunun soğuk kanlı duruşu izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Haberin detayları...

    İHA
    Kuyumcu soygun anında çay içmeyi sürdürdü

    Kuyumuc soygunu Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde yaşandı. Elindeki silahla Muhammed Yıldırım'a ait kuyumcu dükkanına giren yabancı uyruklu şahıs, 720 gram altını aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

    Kuyumcunun kasasından çıkarttığı silahla kovalanan soyguncu, bacağından vurularak yakalandı.



    SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Polise teslim edilen soyguncu, hastanede tedavi altına alınırken yaşanan soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Dükkana giren şapkalı soyguncunun yüzünü cerrahi maske ile kapatarak eldiven giydiği görüldü.

        Kuyumcuya silah doğrulup poşete koyduğu altınları alan soyguncu, dükkandan çıkıp kaçtı. Kasadaki ruhsatlı tabancasını alan kuyumcu da soyguncunun arkasından çıkıp kovaladı.



        SOYGUN ANINDA ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİ

        Soygun anında kuyumcunun çay içmeye devam etmesi anbean kameraya yansıdı.

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