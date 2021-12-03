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    Cesur yürekler! Kalbi iki kez duran adamdan 112 Acil Sağlık ekibine teşekkür: “Onlar olmasa ölmüştüm”

    Yahya Kemal Kaynar’ın kalbi iki kez durdu. 112 Acil Sağlık ekibi hemen yardımına koştu. Sağlığına kavuşan genç adam, “Onlar olmasa ölmüştüm” diye konuştu.

    Cesur yürekler
    Yüreklere işleyen mücadelenin adresi İzmir Urla'ydı. 52 yaşındaki Yahya Kemal Kaynar, 29 Ekim'de evinde fenalaştı. Ailesi hemen 112 Acil Sağlık ekibini aradı. 3 dakikada eve ulaşan ekipler, Yahya Kemal Kaynar'ın duran kalbini 40 dakikalık yoğun çaba sonucu çalıştırdı.

    Hastaneye götürülürken ambulansta ikinci kez duran Kaynar'ın kalbi, yapılan müdahaleyle yeniden attı. Kalbine stent takılan Yahya Kemal Kaynar, tedavisinin ardından evine yollandı. Önceki gün de kendisini hayata bağlayan 112 Acil Sağlık ekibini ağırladı.



    "Kalbim iki sefer durmuş. 112 ekibi beni ikinci kez hayata bağladılar. Onlar olmasa hayatta olmazdım. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ettim" diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı.


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    Haberler Yaşam Cesur yürekler! Kalbi iki kez duran adamdan 112 Acil Sağlık ekibine teşekkür: “Onlar olmasa ölmüştüm”
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