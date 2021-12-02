Kayseri'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesine malzeme getiren kamyon, tünel çıkışında kontrolden çıkarak devrildi.Kaza maddi hasarla atlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesine malzeme getirdiği öğrenilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 38 AES 185 plakalı kamyon, İnebolu-Kastamonu karayolu Yenigün Tüneli çıkışında freninin şişmesi sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıktı.
2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU
Kontrolden çıkan nakliye kamyonu tünel çıkışında devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yara almadan kurtuldu.
- Yaşam
- 02.12.2021 22:25
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- Son Güncelleme:
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- 02.12.2021 22:49
Kastamonu'da freni şişme yapan kamyon tünelde devrildi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesine malzeme taşıyan kamyon, frenin şişme yapması sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Maddi hasarla atlatılan kazada 2 kişi yara almadan kurtuldu. İşte haberin tüm detayları...
Kayseri'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesine malzeme getiren kamyon, tünel çıkışında kontrolden çıkarak devrildi.Kaza maddi hasarla atlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesine malzeme getirdiği öğrenilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 38 AES 185 plakalı kamyon, İnebolu-Kastamonu karayolu Yenigün Tüneli çıkışında freninin şişmesi sonrasında sürücüsünün kontrolünden çıktı.