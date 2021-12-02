Otelci çift Nuri ve eşi Esra Yıldız'ın katilleri yeğenleri çıktı! Cinayetin gizemi çözüldü

İstanbul'da otelci çift Esra ve Nuri Yıldız, 3 gün arayla ölü bulundu. Sır ölümler üzerine soruşturma başlatan polisin gözaltına aldığı 7 akrabanın sorgusu tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Cinayeti yeğenleri Ferhat Y. (27) ile Mühyettin Y.'nin (35) işlediği öğrenildi. İki kardeş, önce buluştuğu amcaları Nuri Yıldız'ı, sonra da eve giderek Esra Yıldız'ı öldürdü. Fahri Y.'nin ifadesinde bir süre önce otellere ortak olmak için Nuri Yıldız'a 600 bin TL verdiğini ancak ortaklığın gerçekleşmediğini iddia ettiği belirlendi.