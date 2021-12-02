Diyarbakır'da Kübra Ekin için seferberlik ilan edildi (Yaşam haberleri)

Diyarbakır'da daha önce ekmek almak için evinden çıkan ve bir şahıs tarafından darp edilen Kübra Ekin'den (22) 18 gündür haber alınamadı. Özel ekip tarafından yapılan incelemeler çerçevesinde kentteki yüzlerce güvenlik kamerası ve kızın gittiği AVM'lerin kayıtları incelemeye alındı.

KÜFÜR KIYAMET!

İstanbul Beyoğlu'da üst komşularını dinleyerek hakkında sürekli küfür edildiğini duyan Mahmut K., sabaha kadar apartman girişinde pusuya yatarak komşusunun çıkmasını bekledi. Sabah Bülent Paltun'u saklandığı yerden çıkarak defalarca bıçaklayan saldırgan, devriye gezen bekçiler tarafından etkisiz hale getirildi. Paltun, hayatını kaybetti. Komşu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Atakan IRMAK

ACI TESADÜF!

Aksaray'da torununa bakmak için kızı Pınar Kaya'nın evine giderken kamyonun çarptığı Arife Demir (57), yaşamını yitirdi. Bu sırada diğer çocuğunu okula götüren Kaya, tesadüfen gittiği kaza yerinden geçerken ölen kişinin annesi olduğunu öğrendi. Sinir krizi geçirdi. Genç kadını, polis ve sağlık görevlileri sakinleştirmeye çalıştı.

SON DURAK!

İstanbul Kağıthane'de, otobüs durağında eski sevgilisi E.Ş. (23) ile tartışan Dursun Karslıoğlu (34), tabancayla kalbine ateş ederek intihar etti. Ş.'nin kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 gün önce polis merkezine giderek Karslıoğlu hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

ANA FERYAT!

Doktor İrem Büşra Üngül'ün (27) İstanbul'da ağabeyinin evinde balkona çıkan kediyi içeri almak düşüp ölmesinin ardından yürek burkan bir detay ortaya çıktı. İrem'in annesi Biricik Rahmiye Üngül, olayın detayını anlattı: "Kızımın Faik isminde çok sevdiği bir kedisi var. Bir hafta önce balkondan düşüp kalçası kırılmıştı. Ağabeyinin evinde arkadaşının bir kedisi varmış. O da balkona çıkmış. Kızım da kedinin balkon demirlerinde gezdiğini fark etmiş. O da sakatlanmasın diye kediyi kurtarmaya çalışmış. Balkon zemini ıslak olduğu için de ayağı kayıp düşmüş. O kedi hiç düşmedi ama kızım hayatından oldu" diye ağladı.

İYİLİKSEVER KARDEŞLER

Lösemili çocuklar ve kanser hastaları için ücretsiz peruk yapan Samsunlu iyiliksever kuaför Hüseyin Alkan'a en anlamlı saç bağış, 5 ve 7 yaşındaki 2 kız kardeşten geldi.

PERUK YAPILACAK

Babaları erkek kuaförü, anneleri ise kadın kuaförü olan Berna Melahat (7) ve Beril Su Yıldırım (5), doğduktan bu yana uzattıkları saçlarını, kuaför Alkan'a kestirip teslim etti. Alkan, bugüne kadar yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bağış için saç geldiğini ancak en anlamlı olanının bu olduğunu söyledi.

SÜPER ZEKA

Yayap zeka, sınırları zorladı! Dünyanın ilk ressam robotu Ai-Da yaptığı portrelerle şaşırttı! Şimdi de İtalyan şair Dante'nin 700. ölüm yıldönümü için bir şiir yazdı. 26 Kasım'da Oxford Üniversitesi'nin Ashmolean Müzesi'nde okuduğu şiiriyle ziyaretçileri şoka uğrattı. Ai-Da'nın, ünlü şairin İlahi Komedya'sındaki 14 bin 233 dizenin tamamını okuduğu, algoritmalarını ve hafızasındaki kelime bankasını kullanarak şiiri yazdığı ortaya çıktı.

YAŞAMA ZAMANI

İzmirli Murat-Öznur Işıkdere çiftinin kızı Defne, SMA'ya yakalandı. Sağlığına kavuşması için zaman daraldı. Ailesi yardım çağrısı yaptı: Defne'nin tedavisi için 24 milyon TL gerekiyor. Herkesten destek bekliyoruz.

SUÇ VE CEZA

Kayserı'de İkra Nur Türksoy, av tüfeğiyle vurularak katledildi. Sanık Berat A. "Yanlışlıkla oldu" dedi. Ancak hakim cezayı kesti. 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis verdi. Osman Ç. ise tahliye edildi.

FELCİ DURUM!

İstanbul'da Yasemin Törü, dişçiye gitti! Tedavi için 16 bin TL ödedi. Ancak hekim, kökte parça bırakınca felç geçirdi. İsyan etti: Hesabını verecek.

LODOS ÇARPTI

Şiddetli lodos balık tezgahlarını da yıktı! Lüferin kilosu 180'den 200 liraya çıktı.

KOPYAYA EHLİYETİ TAM

Mersin'de N.K ehliyet sınavında kopyayla yakalandı. İfadesi şaşırttı: 20 bin lira ödedim!

DAKİKASI 500 BİN STERLİN

Prens Harry ve Meghan Markle, Spotify'la içerik üretimi için anlaştı. Dakikası 500 bin sterlinden toplamda 18 milyon sterlin kazandı!

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR

Elon Musk'a ait Tesla firması, bu kez araba değil düdük tasarladı! Fiyatı tam 50 dolardı. Ürün kısa sürede yok sattı.

ENDEMİK BÖCEĞE ÖZEL İSİM

Türk bilim insanları Mardin'de yeni bir böcek türü keşfetti. Böceğe, eski Tarım Bakanı Nihat Şevket İyriboz'un isminden esinlenilerek 'Phytocoris iyribozi' adı verildi. Fırat Üniversitesi Biyomühendislik Fakültesi'nden Prof. Dr. İnanç Özgen, "Türün erkeği ve dişisi İzmir'de saklanıyor" dedi.

97 MİLYON DEVRETTİ

6 + Joker bilen çıkmayınca 97 milyon 144 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 101'er bin lira, 4 bilenler bin 688'er lira, 3 bilenler 110'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

1.6 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 611 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 387'şer, 4+1 bilenler 490'ar, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.