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    • Yaşam
    • 02.12.2021 01:24
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    • 02.12.2021 01:24
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    Karapet'te etkili olan tipi ve kar yağışı nedeniyle tünelde mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı

    Karapet Geçidi'nde Van Bahçesaray'a gitmeye çalışan 25 kişi, kar ve tipinin etkisini arttırmasıyla mahsur kaldı. 7 saatlik zorlu çalışmalar sonucunda kurtarılan vatandaşların ilçeye ulaşması için yardım sağladı. İşte haberin tüm detayları...

    İHA
    Karpet’te mahsur kalan 25 kişi kurtarıldı!
    Van Bahçesaray karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı mahsur kalan 25 vatandaş Van Büyükşehir Belediyesi ile karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.



    Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi, Karapet Geçidi'nde etkili olunca Van'dan Bahçesaray ilçesine gitmeye çalışan 9 araç ve 25 kişi tünelde mansur kaldı.



    ÇALIŞMALAR 7 SAAT SÜRDÜ
    Van Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Yaklaşık 7 saatlik zorlu çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlar kurtarılarak ilçeye ulaşmaları sağlandı.
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