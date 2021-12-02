Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 03.12.2021 12:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2021 12:03
    ABONE OL

    Öksüz (Öküz) helvası malzemeleri neler? İşte en kolay, pratik MasterChef Öküz helvası tarifi! Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır, hikayesi nedir?

    Ekranların sevilen yarışması MasterChef'in bugünkü bölümü Alanya'da çekiliyor. Mehmeh Şef'in tattığı Alanya'nın meşhur tatlılarından biri olan Öküz helvası hakkında aramalar yoğunlaşmaya başladı. Hikayesi, servisi ve yeme ritüeliyle dikkat çeken Öküz (Öksüz) helvasının tarifine haberimizde yer verdik. Peki, Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır, hikayesi nedir? Öksüz (Öküz) helvası malzemeleri neler? İşte en kolay, pratik Öküz helvası tarifi!

    takvim.com.tr
    Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır?

    MasterChef'in yeni bölümünde yer alan Öküz (öksüz) helvası hakkında araştırmalar hız kazandı. Antalya'nın Alanya ilçesinin yöresel tatlılarından biri olan Öküz helvasının ilginç bir hikayesi bulunuyor. Farklı yörelerde, aynı malzeme ve benzer pişirme yöntemleriyle yapılabilen bir helva olmakla birlikte; rivayet edilen hikayesi, servis biçimi ve yeme ritüeliyle özgünleşiyor. Peki, Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır? Öksüz (Öküz) helvası malzemeleri neler? İşte en kolay, pratik Öküz helvası tarifi!

    ÖKÜZ HELVASI

    Antalya'nın Alanya ilçesiyle özdeşleşmiş bir lezzet olan Öküz (Öksüz) Helvası, farklı yörelerde, aynı malzeme ve benzer pişirme yöntemleriyle yapılabilen bir helva olmakla birlikte; rivayet edilen hikayesi, servis biçimi ve yeme ritüeliyle özgünleşir.

    Öküz (Öksüz) Helvası malzemeleri!

    1,5 su bardağı üzüm pekmezi
    5 su bardağı su
    2 su bardağı un (elenmiş)
    2 yemek kaşığı tereyağı
    1 su bardağı kızdırılmış tereyağı



        ÖKÜZ (ÖKSÜZ) HELVASI NASIL YAPILIR?

        Pekmezi ve 3 su bardağı suyu helva tenceresine koyunuz. Orta ateşte kaynatıp ocağın altını kısınız.

        Kaynamış pekmeze elenmiş unu ve 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyiniz. Tahta kaşıkla devamlı karıştırarak kıvam tutturunuz.

        Helvayı devamlı karıştırarak pişirirken kalan 2 bardak suyu azar azar ekleyip helvaya yediriniz.

        Un iyice pişip kokusu gidinceye kadar karıştırarak kısık ateşte pişirme işlemini en az 30 – 40 dakika sürdürünüz.

        Helva koyu bir kıvam tutunca pişirmeyi durdurup soğumaya bırakınız.

        Soğumuş helvayı servis tepsisine aktarınız. Nemli elle, görselde görüldüğü gibi biçimlendiriniz. Helvanın tepsi kenarındaki kısımlarını da tahta kaşıkla izler yaparak süsleyiniz.

        Kızgın tereyağını da tepsinin ortasındaki tümseğin havuzcuğuna boca ediniz. Havuz taşacak, tümseğin yamacındaki yalağa akacaktır. Tereyağını soğutmadan sofraya veriniz.

        ÖKSÜZ HELVASININ HİKAYESİ

        1. 2. Çocuklarına yedirecek bir şey bulamayan bir annenin evdeki son malzemelerle hazırladığı rivayet edildiğinden "Öksüz Helvası" adını alan ve zamanla "Öküz Helvası" olarak anıldığı ifade edilen Alanya yöresinde, bu helvayı yeme biçimi de bir ritüele dönüşmüştür. Servis tepsisine alındıktan sonra ortasında, içi çukurlaştırılmış bir tümsek oluşturacak şekilde biçimlendirilen helvanın bu kısmına, kızdırılmış tereyağı dökülür. Tepsinin kenarlarından alınan helva lokmaları, tereyağı havuzuna batırılıp yenerek havuzun olduğu kısma kadar gelinir. Ritüel burada kendini gösterir; çünkü ''Havuzu yıkan lokmayı kim alırsa bir sonraki helvayı o kişi yapar.'' Pekmez eklendikçe ağırlaşan ve kavrulması da gittikçe güçleşen bu helvayı bir dahaki sefere yapacak kişi de böylece "tatlı" bir ceza almış olur.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekli ve memur zammı netleşiyor
        Haberler Yaşam Öksüz (Öküz) helvası malzemeleri neler? İşte en kolay, pratik MasterChef Öküz helvası tarifi! Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır, hikayesi nedir?
            SON DAKİKA