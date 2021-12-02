Öksüz (Öküz) helvası malzemeleri neler? İşte en kolay, pratik MasterChef Öküz helvası tarifi! Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır, hikayesi nedir?

ÖKSÜZ HELVASININ HİKAYESİ

1. 2. Çocuklarına yedirecek bir şey bulamayan bir annenin evdeki son malzemelerle hazırladığı rivayet edildiğinden "Öksüz Helvası" adını alan ve zamanla "Öküz Helvası" olarak anıldığı ifade edilen Alanya yöresinde, bu helvayı yeme biçimi de bir ritüele dönüşmüştür. Servis tepsisine alındıktan sonra ortasında, içi çukurlaştırılmış bir tümsek oluşturacak şekilde biçimlendirilen helvanın bu kısmına, kızdırılmış tereyağı dökülür. Tepsinin kenarlarından alınan helva lokmaları, tereyağı havuzuna batırılıp yenerek havuzun olduğu kısma kadar gelinir. Ritüel burada kendini gösterir; çünkü ''Havuzu yıkan lokmayı kim alırsa bir sonraki helvayı o kişi yapar.'' Pekmez eklendikçe ağırlaşan ve kavrulması da gittikçe güçleşen bu helvayı bir dahaki sefere yapacak kişi de böylece "tatlı" bir ceza almış olur.