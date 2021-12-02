Öksüz (Öküz) helvası malzemeleri neler? İşte en kolay, pratik MasterChef Öküz helvası tarifi! Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır, hikayesi nedir?

MasterChef'in yeni bölümünde yer alan Öküz (öksüz) helvası hakkında araştırmalar hız kazandı. Antalya'nın Alanya ilçesinin yöresel tatlılarından biri olan Öküz helvasının ilginç bir hikayesi bulunuyor. Farklı yörelerde, aynı malzeme ve benzer pişirme yöntemleriyle yapılabilen bir helva olmakla birlikte; rivayet edilen hikayesi, servis biçimi ve yeme ritüeliyle özgünleşiyor. Peki, Masterchef Öküz helvası nasıl yapılır? Öksüz (Öküz) helvası malzemeleri neler? İşte en kolay, pratik Öküz helvası tarifi!
Öküz (Öksüz) Helvası malzemeleri!
1,5 su bardağı üzüm pekmezi
5 su bardağı su
2 su bardağı un (elenmiş)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı kızdırılmış tereyağı