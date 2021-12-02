Kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 Operasyonu’nda son dakika gelişmesi

Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VİP 1 Operasyonu'nda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin Bursa ve İstanbul'da, başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhşa zorlayıp, fuhuş için yer temin ettiklerini belirledi.