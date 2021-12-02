Ankara'da 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Mahalleli önce dövdü sonra polise teslim etti





"13 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞUNA TACİZDE BULUNULMUŞ DENDİ, O ANDA BENİM BEYNİME KAN SIÇRADI"

Mahalle sakinlerinden Birgül Dönmez ise, çocuklarını okuldan almak için evden çıktığı sırada olayın kendisine söylendiğini ifade ederek şunları söyledi: "13.45 sıralarında çocuklarımı okuldan almak için evden çıktım. Marketçi arkadaşımıza, 'Hayırdır İbrahim Bey ne oldu?' dedim. 'Abla 13 yaşında bir kız çocuğuna tacizde bulunmuş' dedi. O anda benim beynime kan sıçradı, 'Kim?' dedim. Sonra koştuk adamı yakalamak için, kaçmış dedik. Ondan sonra bir baktık garajdan çıkıyor. 2 dakika önce benim önümden geçmişti o adam. İbrahim bu değil mi dedim.