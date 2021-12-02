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    • Yaşam
    • 02.12.2021 21:43
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    • 02.12.2021 21:43
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    Kocaeli'nde polis ekiplerinden yüzlerce kiloluk uyuşturucu baskını

    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, yaptığı uyuşturucu operasyonunda yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 8 şüphelinin yakalandığı kapmsalı operasyonda sokak satıcısı olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı. İşte haberin tüm detayları...

    Kocaeli’nde yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Kocaeli'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



    Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmit ve Körfez ilçelerinde düzenlediği operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 267 kilo 75 gram metamfetamin, 298 kilo 3 gram esrar, 14 kilo 85 gram sentetik uyuşturucu, 13 kilo 55 gram sıvı metamfetamin ve 2 gram skunk maddeleri ele geçirildi.

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
    Gözaltına alınan 8 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede işlemleri devam eden şahıslardan 5'i serbest bırakılırken, sokak satıcısı olduğu belirlenen F.Ç., K.A. ve O.D. isimli 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Kocaeli'nde polis ekiplerinden yüzlerce kiloluk uyuşturucu baskını
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