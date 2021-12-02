Sakarya'da ticari araçla kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine seyir haline olan Neslihan A. idaresindeki 54 AGB 821 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, dönüş yapmak istediği esnada aynı istikamette seyir halinde olan İlyas S. idaresindeki 54 BH 951 plakalı Kia marka kamyonet ile çarpıştı.