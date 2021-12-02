Lodos balık fiyatlarını da vurdu





"LÜFER ALTINLA YARIŞIYOR"

Lodosun balıkları çok fazla etkilediğini belirten balıkçı Şafak Gün, "İki gündür büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Fırtına ağları bile yırtıyor. Lodostan dolayı lüfer balığı kaçtı. Lüfer, denizimize 4-5 senede bir gelen bir balık. Bu sene lüferde bolluk yakalamıştık ancak fırtına buna engel oldu. Lüferde bolluk azaldı. 15-20 liraya sattığımız lüfer balığı şimdi 80 liradan satılıyor. Lüfer altınla yarışıyor. Vatandaşın hem lüfer balığını hem de diğer balıkları yemesini istiyoruz. Lüferin 100 çeşit balığın karışımından oluşan bir lezzete sahip olduğunu söyleyebiliriz" dedi.