Kendisini darbettiği için ayrıldığı sevgilisi tabancayla vurdu darbetti yüzünü ustura ile kesti

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) isimli bir genç ile sevgili oldu.

Ancak genç kadın sevgilisinin kıskanç olması ve sürekli kendisini darp etmesinden dolayı 5 ay sonra ayrıldı. Buna rağmen Sefer B.'den bir türlü kurtulamadı.