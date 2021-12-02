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    • Güncel
    • 02.12.2021 11:48
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    • 02.12.2021 11:48
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    PTT kargo takip! İsimle, takip numarası ile PTT gönderi takip sorgulama ekranı! Kargom nerede?

    PTT kargo takip ve PTT kargo sorgulama nasıl yapılır? İsimle, takip numarası ile PTT gönderi takip sorgulama ekranı! Kargom nerede? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. En çok ziyaret edilen kargo şirketlerinden biri olan PTT Kargo'dan gönderisinin takibini online olarak şubeye gitmeye gerek kalmadan takip etmek isteyenler için tüm detayları haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?

    Vatandaşlar gün içerisinde sık sık PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Kargo şirketleri en yoğun kurumlar arasında yer alıyor ve vatandaşlar gönderdikleri, bekledikleri kargoların akıbetini öğrenmek için "kargom nerede" sorgulamasının nasıl ve nereden yapıldığını merak ediyor. Peki İsimle ve takip numarası ile PTT gönderi takip sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? PTT kargosunun ne zaman teslim edileceğini merak edenlerin aradığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    PTT GÖNDERİ TAKiP SORGULAMA SORGULAMA İSİMLE NASIL YAPILIR?

    PTT kargo ile gönderilen veya alıcısı olduğunuz kargoların ulaşım bilgileri veya ne zaman teslim edileceğini kargonuzu sorgulayarak öğrenebilirsiniz. Bu sayede kargonuz yola çıktıysa hangi şubede olduğu veya hangi aşamada olduğu, kargonun alıcısına teslim edilip edilmediği öğrenilmiş olur.

    PTT kargoların sorgulanması için birkaç alternatif bulunur. Bunlardan biri e-devlet sistemi ile yapılan sorgulamalardır. Bunun için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekir. Buradan tüm kargoların. tebligat, yurt içi ve yurt dışı mektup gibi tüm gönderilerin kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

    Bunun dışında PTT kargo isim ile sorgulama yöntemi ile öğrenmeniz de mümkündür. Bunun için müşteri hizmetlerinden canlı destek alınmalıdır. Müşteri hizmetlilerinin sizden isteyeceği kargo takip numarasını bilmiyorsanız isim ve soy isim ile öğrenmeniz de mümkündür.

    PTT KARGO SORGULAMA EKRANI

        TAKİP NUMARASI İLE PTT KARGO SORGULAMA

        Takip numarası ile internet üzerinden kargolarınızın durumları hakkında bilgi almanız mümkündür. PTT'nin kendi web sitesinden kısa sürede ve ücretsiz bir şekilde kargolarınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

        Bunun için PTT'nin kargo sorgulama ekranına giriş yapılmaktadır. Açılacak olan ekranda boş kutucuğa barkod numarası girilerek sorgula kutucuğuna tıklanmalıdır. Eğer sorgulama işlemlerinizde birden fazla gönderinin takibi gerçekleştirilecek ise ekranda boş kutucuğa her bir satıra bir adet barkod numarası gelecek biçimde numaralar yazılmalıdır.

        Kullanıcılar tek bir seferde 5 adet barkod numarası girerek sorgulatma hakları bulunmaktadır. Ayrıca barkod numaraları toplamda 13 hanelidir. Girilen kodların 13 hane olarak doğru bir şekilde girildiğinden emin olunması gerekir.
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        Haberler Güncel PTT kargo takip! İsimle, takip numarası ile PTT gönderi takip sorgulama ekranı! Kargom nerede?
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