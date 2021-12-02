Baba Orhan Çelik ile oğlu Burak Çelik'in "dağınık ev tartışması" cinayetle bitti

Olay iddiaya göre şöyle yaşandı: Şoförlük yapan 49 yaşındaki Orhan Çelik, bir arkadaşıyla birlikte Avcılar sahilde alkol aldıktan sonra önceki gece yarısı Avcılar'daki ikinci evine gitti, bu sırada evin dağınık olduğunu gördü. Bu durumdan birlikte yaşadıkları oğlunu sorumlu tutarak sinirli bir şekilde Bahçelievler'deki diğer evine gitti. İkili burada tartışmaya başladı iddiaya göre tartışma sırasında iyice öfkelenen baba oğluna bıçak ve silah çekti. Burak Çelik babasının kendisine çektiği silahla Orhan Çelik'e ateş etti. Çelik hayatını kaybetti. Arkadaşının evinde yakalanan Burak Çelik ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



"KENDİMİ KORUMAK İÇİN BABAMA ATEŞ ETTİM"

Sabah'ın haberine göre Burak Çelik Bakırköy Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadesinde " Ciddi ailevi sıkıntılar yaşıyorduk. Babam sürekli olarak bana ve diğer aile fertlerine şiddet uyguluyordu. Yaklaşık 1 ay önce beni darp etti. Kafamı yardı ve önden beş dişimi kırdı. Ben herhangi bir müracaatta bulunmadım. Babamla aynı evde yaşıyorum annem ayak parmakları kırık olduğu için hala ablasının evinde kalmaktadır. İki önce akşam saatlerinde babam yanında bir arkadaşıyla eve geldi. ikisi de alkollüydü. Babam kapıyı tekmeliyordu. Korktuğum için açmak istemedim ancak korkuma rağmen kapıyı açtım. Bana beni görür görmez 'seni öldürürüm, ananı bacını sinkaf ederim' dedi. Ben cevap vermedim. Zaten alkol aldığında bu şekilde tehdit ve hakaret içerikli sözler söylerdi. Babam mutfakta bıçak aldı ve doğrudan boğazımı hedef alarak bıçağı iki kez salladı. Ben geri çekilerek kendimi kurtardım. Eylemini devam ettirecekti ancak ben eline vurarak bıçağın düşmesini sağladım. Bunun üzerine babam bana yumruk attı. Ben kendimi korumak için ayakkabılarımı giymeye ve evden çıkmaya yönelik hamle yaptım. Kapıyı açtığım anda babam belinden silah çıkarıp bana doğrulttu. Göğsüme nişan almıştı. Ben ani bir hareketle silahı yukarıya kaldırdım. Elinden aldım. O anın kendimi koruma iradesiyle babama doğru iki el ateş ettim. Kapıdan çıktım. Bir iki dakika bekledim ancak içeriden herhangi bir hareket veya ses gelmedi. Silahı yanıma alarak olay yerinden uzaklaştım. Olay nedeniyle pişmanım. Böyle olmasını istemezdim ancak babamın hareketleri nedeniyle kendimi korumam gerekiyordu. Bana yönelik saldırısını def etmek için ateş ettim" dedi.

"RAHATSIZLIKLARININ NEDENİ BABASIDIR"

Burak Çelik'in avukatı ise savunmasında "Müvekkilim 50 engellidir. Psikolojik ilaç kullanıyor. Müvekkilimin rahatsızlıklarının nedeninin babasıdır. Müvekkilimin babası 25 yıldır evlilik dönemi içerisinde sürekli aile fertlerine şiddet uygulamıştır. Annesi meme kanseri olmuştur. Bir ay önce babası tarafından ciddi şekilde yaralanmıştır. Olay yeri tek odadır. Müvekkilim meşru müdafaa iradesi altında hareket etmiştir. Haksız tahrik şartları oluşmuştur. Müvekkilim babasının yanından ayrıldığında babası henüz ölmemiştir ancak tedavi kurumuna geç götürülmesi ve kapının geç açılması nedeniyle ölüm meydana gelmiştir" şeklinde beyanda bulundu.



Burak Çelik çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.