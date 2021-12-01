Adana’da motosikletle seyir halinde giden gençlere silahlı saldırı!





Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırganların silahından çıktığı değerlendirilen iki boş tabanca kovanı bulundu. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN