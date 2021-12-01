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    • Yaşam
    • 01.12.2021 23:28
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    • 01.12.2021 23:37
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    Adana'da motosikletle seyir halinde giden gençlere silahlı saldırı!

    Adana'da motosikletle seyir halinde giden Yusuf Çiftsüren ve kuzeni Abdulsamet Çiftsüren yanlarına yaklaşan şüpheli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası motosikletten düşen gençler ağır yaralanarak hayatını kaybetti. İşte haberin tüm detayları...

    DHA
    Adana’da motosikletle seyir halinde giden gençlere silahlı saldırı!

    Adana'da motosikletle seyir halindeki Yusuf Çiftsüren (19) ve kuzeni Abdulsamet Çiftsüren (15), yanlarına yaklaşan motosikletteki 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği iki genç, ağır yaralı olarak götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti.



    Olay, saat 20.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çiftsüren ve kuzeni Abdulsamet Çiftsüren, motosiklet ile cadde üzerinde ilerlerken yanlarına üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet yanaştı.



    Kimliği belirsiz kişilerin tabancayla ateş açtığı iki kuzen, vücutlarına isabet eder kurşunlarla yaralanarak motosikletten düştü. Saldırganlar motosiklet ile hızla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.



    ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
    Ağır yaralanan Yusuf ve Abdulsamet Çiftsüren kuzenler, olay yerinde sağlık personelinin kalp masajının ardından ambulanslara taşındı. Kentteki farklı hastanelere götürülen kuzenler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



        Polisin olay yerinde yaptığı incelemede saldırganların silahından çıktığı değerlendirilen iki boş tabanca kovanı bulundu. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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