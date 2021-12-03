Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 9 kilo 190 gram ele geçirildi

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik Çiğdemtepe Mahallesi'nde çalışma başlattı.

9 KİLO 190 GRAM EROİN

Ekipler, yaptıkları uygulamada şüphe üzerine durdurdukları Saeyd Ahmed A'nın (24) üzerinde 10 gram eroin yakaladı. Saeyd Ahmed A, ifadesinde uyuşturucu maddeyi Miraç A'dan (18) aldığını söylemesi üzerine, Miraç A'ya yönelik inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda 8 kilo 920 gram, Miraç A'nın üzerinde yaptıkları aramada ise 260 gram eroin ele geçirdi. Operasyon sonucu, gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.