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    • Yaşam
    • 02.12.2021 19:41
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    • 02.12.2021 19:57
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    Bebeğini sobada yakan cani anne tutuklandı!

    Son dakika haberleri... Dün Yozgat'tan gelen haber kan dondurmuştu. Fatma Büyük isimli kadım (25), 1 aylık erkek bebeğini bıçakladıktan sonra yanan sobaya atarak öldürdü. Gözaltına alınan anne Fatma Büyük' çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İHA
    Cani anne tutuklandı!

    Yozgat'tan kan donduran bir olay yaşandı. Fatma Büyük isimli kadın çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.

    KOMŞULARINA İTİRAF ETTİ
    Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    GÖZALTINA ALINDI
    Anne Fatma Büyük jandarma tarafından gözaltına alındı.

    TUTUKLANDI
    Gözaltına alınarak savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen anne F.B. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne ile birlikte gözaltına alınan baba H.B. adli kontrol şartıyla, üvey babaanne S.B. ise serbest bırakıldı.

        Yozgat Adli Tıp Kurumundan naaşı alınan 25 günlük Erol bebek ise vefat eden baba annesi Sultan B.'nin yanına Büyük kışla köy mezarlığına köy muhtarı, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından defnedildi.

        Olayın yaşandığı evin önünde görüntülenen soba külü ve kova ızgarası da dikkatleri çekti.

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