Yozgat'tan kan donduran bir olay yaşandı. Fatma Büyük isimli kadın çoban olan eşi hayvanları otlatmaya çıkarınca, 1 aylık erkek bebeğini bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra yanan sobaya attı.
KOMŞULARINA İTİRAF ETTİ
Büyük, daha sonra komşularına giderek, bebeğini öldürdüğünü söyledi. Komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Anne Fatma Büyük jandarma tarafından gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe sevk edilen anne F.B. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken anne ile birlikte gözaltına alınan baba H.B. adli kontrol şartıyla, üvey babaanne S.B. ise serbest bırakıldı.