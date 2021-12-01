Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Fevkinde bir artış yapacağız! Fevkinde ne demek? Fevkinde ne anlama geliyor?

Fevkinde ne demek? Fevkinde ne anlama geliyor? soruları gündemde yer alıyor. Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan 'fevkinde' kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin 'Çok çok fevkinde bir artış yapacağız' dedi. Erdoğan'ın kullandığı fevkinde kelimesinin anlamı araştırılıyor. İşte Fevkinde'nin sözlük anlamı...

FEVKİNDE NE DEMEK?

Hem fevkalade hem fevkinde şeklinde kullanılabilir. Türk Dil Kurumu'nda (TDK) fevk kelimesi, "üst, yukarı" anlamında yer almaktadır.

Fevkinde kelimesinin kökeni Arapçadır. TDK'ya göre, "Daha üstün olmak, daha ilerisinde olmak, ötesine geçmiş olmak" anlamını taşır.

Fevk kelimesi, Osmanlıca'da ise, "Üst taraf, yüksek derece" olarak tanımlanır.

FEVKİNDE KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Ümidin fevkinde - Ümit edilmedik bir şekilde, beklenmedik bir anda

Adetin fevkinde - hususi surette, beklenenin üstünde

Tahammülün fevkinde - tahammülünün üzerinde, beklenen tahammülün üstünde