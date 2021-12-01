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    • Yaşam
    • 02.12.2021 09:41
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    • 02.12.2021 09:42
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    Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Fevkinde bir artış yapacağız! Fevkinde ne demek? Fevkinde ne anlama geliyor?

    'Fevk' kelimesinden türeyen fevkinde kelimesi fevkalade kelimesi ile aynı anlamı taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklama sonrası Fevkinde ne demek? Fevkinde ne anlama geliyor? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İşte Fevkinde'nin anlamı ve cümle içinde kullanımı...

    Fevkinde ne demek?

    Fevkinde ne demek? Fevkinde ne anlama geliyor? soruları gündemde yer alıyor. Gündelik hayatta sıklıkla kullanılan 'fevkinde' kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret zammına ilişkin 'Çok çok fevkinde bir artış yapacağız' dedi. Erdoğan'ın kullandığı fevkinde kelimesinin anlamı araştırılıyor. İşte Fevkinde'nin sözlük anlamı...

    FEVKİNDE NE DEMEK?

    Hem fevkalade hem fevkinde şeklinde kullanılabilir. Türk Dil Kurumu'nda (TDK) fevk kelimesi, "üst, yukarı" anlamında yer almaktadır.

    Fevkinde kelimesinin kökeni Arapçadır. TDK'ya göre, "Daha üstün olmak, daha ilerisinde olmak, ötesine geçmiş olmak" anlamını taşır.

    Fevk kelimesi, Osmanlıca'da ise, "Üst taraf, yüksek derece" olarak tanımlanır.

    FEVKİNDE KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

    Ümidin fevkinde - Ümit edilmedik bir şekilde, beklenmedik bir anda

    Adetin fevkinde - hususi surette, beklenenin üstünde

    Tahammülün fevkinde - tahammülünün üzerinde, beklenen tahammülün üstünde

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    Haberler Yaşam Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Fevkinde bir artış yapacağız! Fevkinde ne demek? Fevkinde ne anlama geliyor?
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