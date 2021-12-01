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Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden dövmüş!

Son dakika haberleri&hellip; Gaziantep'te iki aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı. Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

01.12.2021 10:39 - Son Güncelleme: 01.12.2021 10:57
Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden dövmüş!

Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan'ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.

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Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden dövmüş!

"BİR ANLIK SİNİRLE OLDU"
Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden dövmüş!

EŞİNE DE ŞİDDET UYGULAMIŞ
Ocak ayında eşinden şiddet gördüğü için ailesinin yanına sığınan bebeğin annesi Semra Göç'ün kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden dövmüş!

Aile büyüklerinin araya girmesinin ardından Semra Göç, tekrardan evine dönüyor. Anne Göç'ün eşine karşı 4 ay önce açtığı boşanma davasından 2 ay önce aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiği öğrenildi.

Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden dövmüş!

EŞİNDEN KAN DONDURAN SÖZLER
Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, "Çocuğu severken de 'Oy seni annen mi dövdü' diyordu" dedi.

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