Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden dövmüş!
Son dakika haberleri… Gaziantep'te iki aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba Yunus Göç'ün ifadesi ortaya çıktı. Çocuğu mama vermek için kucağına aldığını ifadesinde belirten Göç, "Mama vereceğim esnada birden ağlamaya başladı. Daha önce hiç şiddet uygulamamıştım. Ağlamaya başlayınca bir anlık sinirle onu darp ettim. Pişmanım. Suçlamayı kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.
01.12.2021 10:39
- Son Güncelleme: 01.12.2021 10:57
Gaziantep'te 2 aylık bebeği dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Yunus Göç, kamuoyunda büyük tepki görmüştü. Görüntülerin ardından gözaltına alınan Göç, tutuklanarak cezaevine konuldu. Yoğun bakımda minik Cihan'ın tedavisi sürerken cani babanın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Yunus Göç'ün ifadesinde çocuğunu bir anlık sinirle dövdüğünü belirtirken suçlamayı kabul ettiği öğrenildi.