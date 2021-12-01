Gaziantep’te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı! Bakın neden dövmüş!

EŞİNDEN KAN DONDURAN SÖZLER

Eşinin bebeğine uzun süredir şiddet uyguladığını söyleyen Göç, bebeğin babasının kucağındayken hep ağladığını belirtti. Kendisini suçlamaması için o anları gizlice kayda aldığını ifade eden Göç, "Çocuğu severken de 'Oy seni annen mi dövdü' diyordu" dedi.