Otelci çift Esra ve Nuri Yıldız cinayetleriyle ilgili önceki flaş detay (Yaşam haberleri)

İstanbul Avcılar'da 45 gün önce öldürülen otelci çift Esra ve Nuri Yıldız cinayetleriyle ilgili önceki gün çiftin 7 akrabası gözaltına alındı. 4'ü kadın 7 kişinin sorgularından çıkacak detaylar, aile meselesinde gizli çifte cinayeti aydınlatacak. Şüphelilerin cinayeti borç meselesi yüzünden işlemiş olabileceği iddia edildi. Yunus Emre KAVAK

KUŞLU KUMARA SUÇÜSTÜ

İstanbul'da "Kuşçular" adı altında açılan ve "Taklacı Güvercin" hediyeli yasa dışı kumar oynatılan bir derneğe baskın yapıldı. "Çinko" yaparak kazananlara güvercin hediye edilen adreste "Kuşlu Tombala" ismi altında yasa dışı kumar oynayan 37 kişiye 50 bin lira ceza kesildi. 40 kuş muhafaza altına alındı. Emir SOMER

O CANİ YAKALANDI

Adana Yüreğir'de 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu, arkadaşı Tolga Avcı'nın yaşadığı apartmanın bahçesinde karnından vurulmuş olarak ölü bulundu. Şüpheli Avcı, dün yapılan operasyonla yakalandı. Bir çocuk annesi olan Fakıoğlu'nun eşi Selçuk Fakıoğlu, 2 yıl önce barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

KURYELERE PARA CEZASI

İstanbul'da lodos nedeniyle trafiğe çıkmaları yasaklanan motosikletlere yönelik olarak denetimler gerçekleştirildi. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçmek için geldikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde durdurulan motosiklet sürücülerine para cezası uygulandı.

ÇINAR'A SON GÖREV

Samsun'da binanın 7'nci kattındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Çınar Güldoğan (14), gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Haydar Güldoğan, "Oğlum bu sana yakışmadı, seni nasıl kara toprağa vereceğim?. Canım gitti canım" diyerek gözyaşı döktü.

STAJYER KIZI HEDEF SEÇTİLER

Ankara'da kuaförlük yapan O.Y. (39), sahip olduğu dükkanda stajyerlik yapan mesleki eğitim merkezi güzellik ve bayan kuaförlüğü bölümü öğrencisi T.Ü. (16) adlı kız çocuğuna zincirleme cinsel istismarda bulundu. Gözaltına alınan O.Y, elektronik kelepçeli ev hapsi tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. T.Ü.'nün ablası D.E, karara tepki gösterdi.

VİCDANSIZLAR

Adana'nın Kozan ilçesinde bir eve giren hırsızlar çocuk felci nedeniyle yürüyemeyen engelli kadının akülü sandalyesinin şarj aletini ve devletin yardım olarak verdiği 20 torba kömürü çaldı. 4 çocuk annesi Gülcan Çakıcı, "Yüzde 82 engelliyim, 3 yaşındayken çocuk felci nedeniyle yürüyemiyorum. Gece saatlerinde evimde elektrik kesildi. Ben de bütün mahallede kesildi sandım. Sabah aşağıya indim iki akülü sandalyemin şarj aletini çalmışlar. 2 yıldır burada yaşıyorum böyle bir şey görmedim. Akülü sandalyemin şarj aletini azıcık vicdanları varsa getirsinler" diyerek gözyaşı döktü.

ÖLÜMÜMDEN AİLEM SORUMLU

Bartın'da önceki gün kaybolan Songül Sarı (31), Daşboğazı mevkisindeki bir bahçede 6 metre derinliğindeki su kuyusunda ölü bulundu. Polis, kuyunun girişine kalemle yazı yazıldığını tespit etti. Sarı'nın duvara kalemle aile üyelerinden 3 kişinin ismini yazıp, ölümünden bu kişileri sorumlu tuttuğu belirtildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

79 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 79 milyon 555 bin lira devretti. 5 bilenler 20 bin 882'şer lira, 4 bilenler 523'er lira, 3 bilenler 28'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

35 KİLOLUK TÜMÖR!

Van'ın Erciş ilçesinde oturan 6 çocuk babası Fesih Çiftçi, karnında şişlik ve kilo şikayetiyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrah Uzmanı Doç. Dr. Sebahattin Çelik'in yaptığı muayene ve tetkiklerde, Çiftçi'nin karnında kitle tespit edildi. Ameliyatla, Çiftçi'nin karnından 30 santimetre çapında yaklaşık 35 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Doç. Dr. Çelik, "Bu hastamızda ilginç olan şey şu; benim kendi mesleki hayatımda gördüğüm en büyük kitle olması. Riskli bir ameliyattı ama başarılı geçti" dedi.

BABAM HER ŞEYİM

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk babası Şener Kaya'nın (49), 7 yıl önce böbrekleri tamamen iflas etti ve diyalize bağlanmak zorunda kaldı. O zamanlar 16 yaşında olan oğlu kendisine böbrek vermek istedi fakat baba Kaya, oğlunun yaşı küçük olduğu için kabul etmedi. 7 yıl boyunca uygun böbrek bulunamamasının üzerine oğlu Özkan Kaya (23) böbreğini vermek için Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezine başvuru yaptı. Yapılan tetkiklerde dokuların uygun olduğu belirlendi ve nakil gerçekleşti. Özkan Kaya, "Babam benim mutluluğum" yorumunu yaptı.

BRAVO İLKAY

İzmir'dek, Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan'ın desteğiyle özel materyal donanımlı sınıf açılışı gerçekleşti. Sınıf açılışına çevrim içi bağlanan İlkay Gündoğan "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

AYILAMADI!

Van'ın Çaldıran ilçesinde aracın çarpması sonucu ayakları kırılan ayı tedavi altına alındı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bu bölgede şu ana kadar iki ayı araba, çarpması sonucu yaralandı. Dün akşam bu nedenle bir ayı ağır yaralandı. Olay yerine gittiğimizde yerinden kalkamıyordu. Merkezimizde genel muayenesini yaptık. Sol ve sağ ayakları kırılmış. Lütfen herkes dikkatli olsun" dedi.