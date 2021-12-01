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Marmara'da lodosun bilançosu ortaya çıktı! Kaç kişi hayatını kaybetti?

Marmara'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Evlerin çatıları uçtu ağaçlar devrildi araçlar trafikte mahsur kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca lodosun bilançosunu açıkladı. Koca, "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.

01.12.2021 01:20 - Son Güncelleme: 01.12.2021 01:34
Marmara’da lodosun bilançosu ortaya çıktı! Kaç kişi hayatını kaybetti?

Meteorolojinin uyarılarının ardından geçtiğimiz gün İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos ve yağışlı hava Marmara'da hayatı olumsuz etkiledi.

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Marmara’da lodosun bilançosu ortaya çıktı! Kaç kişi hayatını kaybetti?

Lodosun ve yağışın etkisiyle Avcılar sahilde ise dev dalgalar oluştu. Beylikdüzü'nde ise bir yunus balığı sahile vurdu. Arnavutköy'de de bazı binaların çatısı uçtu.

Marmara’da lodosun bilançosu ortaya çıktı! Kaç kişi hayatını kaybetti?

Çatalca'da Serbest Bölge'de bulunan saat kulesi lodosun etkisiyle yıkıldı. Vapur ve deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.

Marmara’da lodosun bilançosu ortaya çıktı! Kaç kişi hayatını kaybetti?

BAKAN KOCA BİLANÇOYU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.

Marmara’da lodosun bilançosu ortaya çıktı! Kaç kişi hayatını kaybetti?

5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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