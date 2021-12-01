Marmara'da lodosun bilançosu ortaya çıktı! Kaç kişi hayatını kaybetti?
Marmara'da etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Evlerin çatıları uçtu ağaçlar devrildi araçlar trafikte mahsur kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca lodosun bilançosunu açıkladı. Koca, "Marmara Bölgesinde yaşanan Lodos Fırtınası kaynaklı afet olaylarında 63 kişi yaralanmış, 5 kişi hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı.
Lodosun ve yağışın etkisiyle Avcılar sahilde ise dev dalgalar oluştu. Beylikdüzü'nde ise bir yunus balığı sahile vurdu. Arnavutköy'de de bazı binaların çatısı uçtu.
Çatalca'da Serbest Bölge'de bulunan saat kulesi lodosun etkisiyle yıkıldı. Vapur ve deniz otobüsü seferleri de iptal edildi.
BAKAN KOCA BİLANÇOYU AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtınada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını bildirdi.
5 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ
Koca, sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.