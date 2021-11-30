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    • Yaşam
    • 30.11.2021 21:08
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    • 30.11.2021 21:22
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    Ankara'da bomba paniği! Şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı

    Son dakika haberleri...Ankara'da bomba paniği yaşandı. Çankaya ilçesinde, çöp kutusunun yanına bırakılan valiz, bomba şüphesi üzerine polis ekiplerince kontrollü patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde valizin içeresinden kıyafet çıktı.

    DHA
    Ankara’da bomba paniği!

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde, çöp kutusunun yanına bırakılan valiz paniğe sebep oldu.


    Olay, gündüz saatlerinde Kızılay bölgesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Çöp kutusu yanındaki valizi gören vatandaşlar, polise haber verdi. Çevresinde çok sayıda bakanlık ve kamu binası bulunan olay yerine gelen ekipler, valizin durumundan şüphelenerek güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar uyarılarak alandan uzaklaştırıldı ve valizin etrafı emniyet şeridi ile çevrildi.

    Ardından alana bomba imha uzmanı ekip sevk edildi. Atatürk Bulvarı, iki yönlü araç ve yaya geçişine kapatıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli valize fünye yerleştirdi.

    Polis megafonundan 'kontrollü patlama' anonsu yapılmasının ardından valiz kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından yapılan kontrolde valizin içeresinden kıyafet çıktı.

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