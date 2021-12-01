Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.12.2021 01:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2021 01:52
    ABONE OL

    Antalya'da dehşet! Eski eşine ve kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı

    Son dakika haberleri... Antalya'da eski eş dehşet saçtı. Eski eşini ziyarete gelen bir kişi, yaşanan tartışmanın ardından eşini ve 2 kayın biraderine kurşun yağdırdı. 2 çocuk annesi kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 erkek kardeşi hastaneye kaldırıldı.

    DHA
    Antalya’da eski eş dehşeti!

    Antalya'nın Döşemealtı İlçesinde ayrıldığı eşini ziyarete gelen bir kişi, yaşanan tartışmanın ardından eşini ve 2 kayın biraderine kurşun yağdırdı.

    Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Döşemealtı İlçesine bağlı Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eski eşinin yaşadığı eve gelen eski koca Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayın biraderine kurşun yağdırdı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 2 çocuk annesi Hayriye Alkutay (30) olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı.

    SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI
    M.A. ise suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. Mehmet A.'nın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre delil çalışması yaptı. Talihsiz kadının cenazesi savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        ANNENİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI
        Olay sonrasında komşuları tarafından dışarı çıkarılana genç kızın annesi Keziban Alkutay ise güçlükle ayakta durdu.

        Annenin, "Yandım ben. Ciğerlerimi yaktı. O delikten çıkmasın. Çıkarmasınlar" sözleri yürekleri dağladı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sevigen’den bomba iddia!
        Haberler Yaşam Antalya'da dehşet! Eski eşine ve kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı
            SON DAKİKA