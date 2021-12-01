Antalya'da dehşet! Eski eşine ve kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

M.A. ise suç aleti silahıyla birlikte polis tarafından yakalandı. Mehmet A.'nın bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre delil çalışması yaptı. Talihsiz kadının cenazesi savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.