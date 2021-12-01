Hasibe'ye çarpıp kaçan katil polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı

Uşak'ta çarptığı genç kızın ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, İzmir - Uşak karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; su arıtma firması işleten Sinan P. (41), kardeşi, çalışanı ve bir arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra 34 DJH 396 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Yağışlı havada hızla seyir halinde olan araç, Gazi Bulvarı'nda ilerlerken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Güven'e (23) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yol ortasında bulunan refüje savrulan Hasibe Güven, kanlar içinde yerde kalırken; aşırı alkollü olduğu iddia edilen sürücü bir an bile duraksamadan bölgeden kaçtı.