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    • Yaşam
    • 01.12.2021 22:02
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    • 01.12.2021 22:02
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    Ankara'da ortağına kızan bir kişi araçla kafeye dalarak silahla dehşet saçtı! 1 ölü

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ortağıyla alacak verecek meselesiyle tartışan Murat Ö. sinirlenerek aracıyla kafeye daldı. Yanında getirdiği tabancasıyla ortağına ateş açarak ağır yaraladı. İşte haberin tüm detayları...

    Ankara’da ortağına kızan kişi silahla dehşet saçtı

    Ankara'da tartıştığı ortağına kızan bir şahıs iş yerine otomobiliyle daldı. Şahsın araçtan inerek açtığı ateş sonucu ortağı hayatını kaybetti.



    Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir kafeye ortak olan Murat Ö., alacak verecek meselesi yüzünden kafenin diğer ortağı olan H.T. ile tartışmaya başladı.



    Tartışmanın büyümesiyle kafeden ayrılan Murat Ö., arabasına binerek kafenin ön cephesinde bulunan duvarı aşarak içeri girdi. Araçtan inen Murat Ö., yanında getirdiği tabancayla ortağı H.T.'ye ateş etmeye başladı.



        YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
        Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır şekilde yaralanan H.T. kaldırıldığı Etimesgut Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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        Haberler Yaşam Ankara'da ortağına kızan bir kişi araçla kafeye dalarak silahla dehşet saçtı! 1 ölü
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