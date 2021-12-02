Son dakika: İnsanlığın bittiği an! Çarptığı kızı bırakıp kaçtı, suçunu da çalışanına yükledi

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Hasibe Güven'i Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak talihsiz kız tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü olduğunu söyleyen Adem A. ve beraberindeki Sinan P., O.E., Y.P. gözaltına alındı. Adem A.'nın emniyetteki ifadelerinde çelişki olması üzerine yapılan incelemelerde aracı kendisinin kullanmadığı ortaya çıktı.