Son dakika: İnsanlığın bittiği an! Çarptığı kızı bırakıp kaçtı, suçunu da çalışanına yükledi

Son dakika haberi... Uşak'taki korkunç olay, "Bu kadarına da pes" dedirtti. İzmir istikametine seyir halindeki hafif ticari araç, halk otobüsünden indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hasibe Güven'e çarptı.
SABAH'ta yer alan habere göre, Çarpmanın etkisiyle genç kız yaklaşık 10 metre savrularak refüje düştü. Hasibe Güven'i yağmur altında ölüme terk eden sürücü, olay yerinden kaçıp 1 kilometre ileride bir ara sokağa girdi.
Yaklaşık 1 saat boyunca beraberindeki 3 kişiyle birlikte araçta bekleyen Adem A. (28), 112 acil ihbar hattını arayarak maddi hasarlı kazaya karıştığı ihbarında bulundu. Polis ekipleri, ihbar üzerine Adem A.'nın bulunduğu sokağa gitti.