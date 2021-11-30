Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ödül alan Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Gölbaşı'nda adından söz ettirdi

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 2006 yılında Şeref Diploması ödülüne layık görülen kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Gölbaşı'nda adından söz ettirdi. Halk arasında "arı gibi çalışkan kadın" diye tanınan Bilgihan, efsane vali Recep Yazıcıoğlu'nu akla getirdi. İlçede 54 mahalleden biri olan Ballıkpınar'da "Balköy Projesi" ile kendini gösterdi. Sadece 70 yaşındaki ninelerin bildiği Kırım Tatar Nakış İşleme Tekniği'ni genç nesillere öğretmek istedi. Geleneksel el sanatlarını yaşatmak, ekonomik gelir elde etmek için de kooperatif kurulmasına öncülük etti.