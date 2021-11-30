İstanbul Bostancı'da yürek yakan olay! Kedisini kurtarmak isteyen genç kız canından oldu

Yürek yakan olayın adresi İstanbul Bostancı'ydı. Tekirdağ Hayrabolu'ndaki Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. İrem Büşra Üngül (27), cumartesi günü İstanbul'daki ailesinin yanına giderek sürpriz yaptı.

Bu sırada Faik isimli kedisi balkona kaçtı. Kedisini kurtarmak isteyen genç doktor, dengesini kaybederek 5'inci kattan yere çakıldı. Kurtarılamadı. Hayatının baharında yaşama veda eden Dr. Üngül için dün cenaze töreni yapıldı.

Evladının tabutundan bir an olsun ayrılmayan anne Rahmiye Üngül, "İrem, güzel kızım bak ben geldim" diye ağladı.