Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul Bostancı'da yürek yakan olay! Kedisini kurtarmak isteyen genç kız canından oldu

    Dr. İrem Büşra Üngül, 27 yaşındaydı. Balkona kaçan kedisi Faik'i kurtarmak isterken beşinci kattan yere çakıldı. Kurtarılamadı. Ondan geriye, kedisiyle olan bu karesi kaldı...

    Ah İrem

    Yürek yakan olayın adresi İstanbul Bostancı'ydı. Tekirdağ Hayrabolu'ndaki Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. İrem Büşra Üngül (27), cumartesi günü İstanbul'daki ailesinin yanına giderek sürpriz yaptı.

    Bu sırada Faik isimli kedisi balkona kaçtı. Kedisini kurtarmak isteyen genç doktor, dengesini kaybederek 5'inci kattan yere çakıldı. Kurtarılamadı. Hayatının baharında yaşama veda eden Dr. Üngül için dün cenaze töreni yapıldı.

    Evladının tabutundan bir an olsun ayrılmayan anne Rahmiye Üngül, "İrem, güzel kızım bak ben geldim" diye ağladı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    DEVA Partili casusun sorgusu ortaya çıktı!
    Haberler Yaşam İstanbul Bostancı'da yürek yakan olay! Kedisini kurtarmak isteyen genç kız canından oldu
        SON DAKİKA