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    Ailevi katliam! Esra Yıldız ve Nuri Yıldız cinayetinin soruşturması tamamlandı

    Avcılar’da otel sahibi Esra ve Nuri çiftinin cinayetiyle ilglil soruşturma tamamlandı. Olayla ilişikisi olan 7 kişi polis ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

    Ailevi katliam!

    İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim günü evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Esra Yıldız ve 15 Ekim günü kafasına silahla ateş edilmiş halde cesedi bulunan eşi Nuri Yıldız'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen zanlıların kimliğini tespit eden polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 kişiyi yakaladı.



    SORGU SÜRÜYOR
    Şüpheliler Fahri Y., (58), Zübeyde Y. (65), Songül Y. (37), Mühyettin Y. (35), Ferhat Y. (27), Berfin Y. (26) ve Aleyna Y. (20) gözaltına alındı. 4'ü kadın 7 şüphelinin çiftin akrabaları olduğu ve aile içi bir meseleden dolayı olayın gerçekleştiği öğrenildi. Zanlıların, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve sorgularına başlandığı belirtildi.

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    Haberler Yaşam Ailevi katliam! Esra Yıldız ve Nuri Yıldız cinayetinin soruşturması tamamlandı
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