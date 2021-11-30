Ailevi katliam! Esra Yıldız ve Nuri Yıldız cinayetinin soruşturması tamamlandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim günü evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Esra Yıldız ve 15 Ekim günü kafasına silahla ateş edilmiş halde cesedi bulunan eşi Nuri Yıldız'ın ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen zanlıların kimliğini tespit eden polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 kişiyi yakaladı.