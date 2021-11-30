Doçent Doktor İbrahim Aşkar meme estetiği detaylarında dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyor

Meme estetiği günümüzde en çok tercih edilen cerrahi işlemlerden biridir. Bu doğrultuda bayanlar vücut hatları ile orantılı göğüs ölçülerini elde etmek amacıyla meme estetiğini tercih ediyor. Öncelikli olarak hastalar istek ve beklentilerini en iyi şekilde dile getirerek kendilerini ifade etmelidirler.

DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar, Meme Estetiği Neleri Kapsar?

DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar meme estetiği, meme küçültme, büyütme ve dikleştirme operasyonlarını kapsar dedi. Estetik öncesinde hasta detaylı bir şekilde analiz edilir ve RİSK ALTINDAKİ HASTALARDA meme mamografisi çekilir. Çekilen radyolojik görüntüler doğrultusunda en ideal yöntemle müdahale edilir. Böylece ideal göğüs ölçüleri belirlenir. İdeal göğüs ölçüleri hastanın boyu, kilosu ve göğüs kafesi genişliği göz önüne alınarak hesaplanır.

Meme protezi seçiminde doğru seçim oldukça önemlidir. DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar hastaların sağlığı için cilt tipi ve meme yapısına uygun protezlerin kullanılmasını öneriyor. Estetik işlemler sırasında göğüsteki sarkmaları gidermek için meme dikleştirme kombine edilebilir.

DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar, Meme Şekli Neden Bozulur?

Göğüslerde görülen şekilsel bozukluklar doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilir. DOÇENT Doktor İbrahim Aşkar bu konuda kadın vücudunun doğum ve emzirme sonrası deformasyona uğradığını anlatır. Ayrıca tüm bu nedenlere yaşlanma, hormonal bozukluklarında eklenmesi ile birlikte memeler hacim kaybına uğrar.

Dolayısıyla görsel açıdan daha iyi göğüs formu sahip olmak için meme estetiği tercih edilir. Yapılan cerrahi müdahaleler ile hastanın beklenti ve istekleri en iyi şekilde karşılanmış olur. Bu durum hastanın sosyal hayatın etkilediği gibi özel hayatına da olumlu etkileyecektir.

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