Doktor Ozan Balık karın germe işlemi sonrası yapılması gerekenleri anlatıyor!

Karın Germe İşlemi Sonrası Yapılması Gerekenler Nelerdir? Doktor Ozan Balık Bildiriyor

Doktor Ozan Balık, karın germe ameliyatı sonrası dönemde öncelikle, kişinin başka komorbiditeleri (şeker, kalp, yüksek tansiyon vb.) varsa gerekli önlemlerin alınması gerektiğine şu şekilde vurgu yapıyor: Ameliyattan sonraki gün hasta ayağa kalkıp yürüyebilir.

Ancak 3-4 gün boyunca belinizden 10-20 derece öne eğik şekilde yürümeniz ve hafif ağırlıklar kaldırmamanız önerilir. Dikişler eriyen yapıda olduğu için çıkarılmasına gerek yoktur. Cilt iyileştikçe vücut bu dikişleri parçalar.





Ameliyat Sonrası En Büyük Sorun Nedir?

Doktor Ozan Balık, hastanın ameliyat sonrası en büyük sorununun 4-6 hafta korse giymesi olduğunu söylüyor. Karın kaslarındaki sıkılaştırma neticesinde gerginliğe bağlı olarak hastanın karnındaki korse hissi kişiden kişiye değişmekle birlikte 3-4 hafta sürer. Ameliyattan sonra hastaya bu sebeple gazsız bir diyet önerilir.

Karın Germe Riskli Bir İşlem midir?

Doğru hastane ve cerrah seçilerek karın germe ameliyatına bağlı komplikasyonlar azaltılabilir ve görülmeyebilir. Sigara içenlerde operasyon sonrası iyileşmeyen ve dikişlerin açılmadığı görülmektedir. Hasta operasyon öncesi bu konuda bilgilendirilir. Sigara içmek, özellikle anestezi ile hastalarda sorunlara neden olabilir. Karın kaslarında kan veya sıvı birikmesi çok nadir görülen bir komplikasyon olsa da drenaj bunu sıfıra indirebilir.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası Hamilelik

Doktor Ozan Balık, kendisine en sık yöneltilen sorulardan birinin bu olduğunu söylüyor ve devam ediyor: Karın germe ameliyatından sonra hamile kalmak çok da önemli değil. Ancak daha önce bahsedildiği gibi gebeliğin kendisi karın boşluğunun anatomisini bozduğu için gebelik planlayanların karın germe işlemini doğum sonrasına bırakması daha uygundur.

Karın Germe Operasyonunun Diğer Avantajları

Doktor Ozan Balık, karın germe ameliyatı sonrası vücuttan fazla yağ ve deri atıldığında hastaların sadece estetik açıdan memnun kalmadığını, aynı zamanda saydığımız pek çok sağlık probleminden de kurtulduklarını belirtiyor. Ayrıca, düşük kilo ile egzersiz yapmayı daha kolay bulan hastalarda diz ve omurilik sorunları da azalıyor.

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